Временные ограничения будут действовать и в обратных направлениях.

Россия ограничивает на полеты в Британию, США и ОАЭ с 20 марта. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Контролем за ситуацией будет заниматься Минтранс России. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте кабинета министров.Представителем Росавиации обязали уведомить авиаперевозчиков и заинтересованные стороны о временных ограничениях из-за распространения коронавируса.

Авиасообщение приостановлено также в обратном направлении. Исключениями станут регулярные рейсы из Москвы в Лондон, Нью-Йорк и Абу-Даби (и обратно). Перелеты осуществляются через терминал F в международном аэропорту "Шереметьево". Под исключения попали чартерные рейсы до полного вывоза граждан РФ из указанных стран.

Ранее Австрия запретит въезд россиянам и украинцам.

Видео: YouTube/Правительство России, iDream streaming