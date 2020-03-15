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Австрия запретит въезд россиянам и украинцам

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Запрет вводится с полуночи 17 марта.

Австрия закроет въезд и прекратит авиасообщение с Россией, Украиной, Великобританией и Нидерландами. Это связано с распространением в Европе нового коронавируса.

Канцлер Австрии Себастьян Курц, также заявил, что в стране отменили все собрания и ограничили передвижения в общественных местах. Помимо этого власти велели закрыть все площадки, где могут массово собираться люди. Ограничения не коснулись аптек, продуктовых магазинов и заправок. Занятия во всех высших учебных заведениях перевели на удаленный режим до 12 апреля. 

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии достигло 800, шесть человек выздоровели, один умер. 

Ранее: РЖД отменили поезда в Латвию, Молдавию и на Украину

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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