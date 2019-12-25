Школьники и студенты презентовали стартапы на Демо-дне молодежных акселераторов Сбера в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на площадке Технохаба состоялся региональный Демо-день молодёжных акселераторов Сбера — программ по технологическому предпринимательству для школьников, студентов ссузов и вузов и молодых ученых.

Свои стартапы представили 11 лучших команд, разработавших решения в самых разных сферах — от AI-ассистента для решения бизнес-задач задач до белковых концентратов из побочных продуктов растительного производства.

На протяжении нескольких месяцев участники проходили насыщенную программу акселераторов: они прокачивали предпринимательские навыки, изучали технологии, бизнес-развитие, маркетинг, командообразование, работали над созданием MVP (минимально жизнеспособного продукта) и тестировали гипотезы с поддержкой менторов из числа опытных предпринимателей. За время обучения команды прошли путь от идеи до готового продукта, а некоторые — до первых клиентов и продаж.

На Демо-дне молодые предприниматели защищали свои проекты перед экспертами из бизнеса, вузов, органов власти и инвесторами. По итогам питчей школьники и студенты получили ценные консультации, которые помогут для развития стартапов.

Жюри выделили три проекта, которые смогут претендовать на участие в федеральном молодежном Демо-дне. Среди них — AI-конструктор онлайн-курсов с запуском для экспертов и малых онлайн-школ Adapstory, виртуальный штат из 50 AI-сотрудников для повышения эффективности бизнеса "НейроШтат" и сервис для создания цифровых мастер-планов для девелоперов и урбанистов Plan IT.

Демо-день объединил 11 амбициозных команд и их уникальные стартапы. Проекты молодых предпринимателей впечатляют своим уровнем и инновационностью. Через программы акселератора открываются таланты, которым мы помогаем выйти на рынок и получить поддержку экспертов. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

За время акселерации мы прошли доработку нашего решения. Мы поняли, что оно идеально подходит для b2b-сегмента, поэтому сделали переход от b2c-направления к организациям, которые проводят обучение и анбординг. Программа помогла лучше понимать "боли" и потребности у конечного пользователя. Степан Бокарев, руководитель проекта Adapstory

Вся экосистема акселератора нам очень понравилась. Мы обрели новые знакомства среди стартаперов и инвесторов. Было очень приятно представить свой проект экспертной публике и пообщаться с опытными специалистами. Елисавета Наговицына, сооснователь сервиса "НейроШтат"

Сбер подбирает на образовательные программы наставников, которые действительно знают, что они делают. Наше желание создавать продукт и вклад нашего ментора позволил нам показать хороший результат на Демо-дне. Спасибо Сберу за предоставленные возможности. Егор Мелёхин, технический директор Plan IT

Сбер проводит региональные Демо-дни Школьного и Студенческого акселераторов с 2022 года. Их цель — усилить взаимодействие между молодыми предпринимателями, корпорациями, инвесторами, университетами и властями, чтобы стимулировать развитие региональной экономики и инновационной среды.

Фото: пресс-служба Сбербанка