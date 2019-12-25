Канцлер Германии объяснила, в каком случае это произойдет.

Ангела Меркель не исключила новой волны коронавируса в ФРГ. Слова канцлера Германии приводят местные журналисты с телеканала NTV. В СМИ заявили, что чиновница выступила в рамках видеоконференции с представителями немецкой полиции. Она призвала граждан соблюдать профилактические меры по распространению инфекции. Она добавила что в противном случае нельзя исключить еще большее распространение COVID-19 в темпах, гораздо быстрее, чем сегодняшние.

В течение зимы нам надо оставаться очень и очень внимательными, - сказала она. - В противном случае нас опять накроет следующая волна пандемии Ангела Меркель, канцлер Германии

Напомним, что сейчас Германия проходит через вторую волну пандемии. Представители института Роберта Коха рассказали, что за последние сутки число новых случаев инфицирования по стране выросло на 13 604 человек. Со второго ноября в стране действует жесткий локдаун.

Меркель заявила о планах закрыть в ЕС горнолыжные курорты.

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