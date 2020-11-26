Тотальный карантин продлится до 20 декабря.

Ангела Меркель сообщила о продлении ограниченного локдауна в Германии. Об этом канцлер ФРГ заявила журналистам на пресс-конференции по итогам заседания с главами федеральных земель, на котором поднимался вопрос следующих шагов по борьбе с распространением коронавируса.

Ясное заявление федерации и земель состоит в том, что мы не можем завершить ограничительные меры в конце ноября Ангела Меркель, канцлер Германии

На данный момент известно, что локдаун, введенный в Германии со 2 ноября, будет продлен до 20 декабря. Предположительно, ограничение, связанное с социальными контактами, будет продлено до начала января. Это произойдет, если правительство ФРГ не зафиксирует неожиданный спад числа новых зараженных (из расчета менее 50 человек на каждые 100 тысяч населения в течение семи дней). Ранее аналогичную информацию привел премьер-министр Саксонии Анхальт Райнер Хазелофф.

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Видео: YT / WELT