Министр обороны ФРГ: угроза со стороны России стала очевиднее

Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с призывом к НАТО говорить с Россией с позиции силы.

Министр обороны ФРГ заявила, что угроза со стороны России стала очевиднее. Об этом Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала в рамках выступления в бундестаге. Она призвала НАТО усилить оборонные способности, а также продолжить говорить с Москвой с позиции силы, в том числе и по вопросу разоружения.

Факт, что российская сторона вложила значительные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что угроза стала более явственной Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава Минобороны Германии

По мнению чиновницы, членам Североатлантического военного альянса следует обсудить ситуацию с модернизацией Россией войск. Она призвала страны Балтии, Швецию, Центральную и Восточную Европу "усилить свои позиции". Крамп-Карренбауэр уверена, что такое решение всегда хорошо сказывалось на немецкой внешней политике, поэтому должно приниматься и в будущем.

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Видео: Youtube/phoenix