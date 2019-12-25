Немецкий бундестаг большинством голосов отклонил инициативу по поддержке "Северного потока — 2". Депутаты не захотели поддерживать предложение оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" о поддержке проекта российского газопровода. Соответствующие документы опубликованы на сайте местного парламента.
АДГ предложила принять заявление под названием "Обеспечение энергетической безопасности — поддержка Nord Stream 2". В тексе указывалось на то, что строительство газопровода отвечает немецким интересам в сфере энергетической безопасности. Авторы документа призвали правительство ФРГ обеспечить скорейшее завершение проекта.
В рамках прений парламентарии указали на то, что утверждения АДГ оправданы в тот моменте, что трубопровод действительно полезен для страны. Строительство "Северного потока-2" диверсифицирует поставки газа в Европу. Однако для завершения строительства не следует принимать никаких дополнительных заявлений, так как они никак не скажутся на процессе создания объекта. В связи с этим "против" инициативы проголосовали 556 человек, За" - 86 депутатов, воздержался - 1.
Лавров и Маас обсудили завершение строительства "Северного потока — 2".
Фото: Pixabay.com
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