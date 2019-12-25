Депутаты считают, что дополнительные заявления никак не помогут процессу завершения строительства.

Немецкий бундестаг большинством голосов отклонил инициативу по поддержке "Северного потока — 2". Депутаты не захотели поддерживать предложение оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" о поддержке проекта российского газопровода. Соответствующие документы опубликованы на сайте местного парламента.

АДГ предложила принять заявление под названием "Обеспечение энергетической безопасности — поддержка Nord Stream 2". В тексе указывалось на то, что строительство газопровода отвечает немецким интересам в сфере энергетической безопасности. Авторы документа призвали правительство ФРГ обеспечить скорейшее завершение проекта.

В рамках прений парламентарии указали на то, что утверждения АДГ оправданы в тот моменте, что трубопровод действительно полезен для страны. Строительство "Северного потока-2" диверсифицирует поставки газа в Европу. Однако для завершения строительства не следует принимать никаких дополнительных заявлений, так как они никак не скажутся на процессе создания объекта. В связи с этим "против" инициативы проголосовали 556 человек, За" - 86 депутатов, воздержался - 1.

Лавров и Маас обсудили завершение строительства "Северного потока — 2".

Фото: Pixabay.com