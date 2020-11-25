Автомобиль въехал в ограждение офиса Ангелы Меркель

На машине была надпись "проклятые убийцы детей и стариков".

Автомобиль въехал в ограждение офиса канцлера германии Ангелы Меркель. Об этом рассказали журналисты Reuters со ссылкой на очевидцев. На данный момент информации о пострадавших или жертвах не поступало.

Известно, что на врезавшемся транспортном средстве была надпись "проклятые убийцы детей и стариков". Обстоятельства инцидента устанавливаются. По данным местных СМИ, сама Ангела Меркель в момент происшествия должна была участвовать в видеоконференции с главами немецких регионов. На мероприятии чиновники должны были обсуждать следующие шаги по борьбе с пандемией коронавируса в ФРГ, а также возможность продления режима самоизоляции.

В настоящее время находимся с коллегами из федеральной полиции на задании у ведомства федерального канцлера. Перед воротами здания стоит авто - мы проверяем, направил ли водитель автомобиль на них. Он задержан полицией правоохранительные органы Берлина

Журналист проник на секретную видеоконференцию министров обороны ЕС и прервал ее.

Видео: YT / RND RedaktionsNetzwerk Deutschland