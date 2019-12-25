Даниэль Верлаан ввел специальный код, который ранее "раскрыла" глава Минобороны Нидерландов.

Журналист проник на секретную видеоконференцию министров обороны ЕС и прервал ее. Об этом рассказали представители издания RTL Nieuws. По данным СМИ, инцидент произошел с голландским корреспондентом Даниэлем Верлааном. Мужчине удалось пообщаться с несколькими политиками.

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В ответ на это журналист извинился за то, что прервал важную конференцию. По словам Борреля, поступок Верлаана можно считать уголовным преступлением. Он посоветовал голландца покинуть трансляцию, пока им не заинтересовались правоохранительные органы. Журналист подчинился. Позже он отметил, что попал на онлайн встречу благодаря тому, что глава Минобороны Нидерландов Анка Бейевельд опубликовала в Twitter фотографию с адресом и PIN-кодом для входа в конференцию. Она разместила 5 из 6 цифр, а последнюю он нашел методом подбора.

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