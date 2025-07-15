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Каллас назвала 50 дней для урегулирования на Украине очень долгим сроком

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Глава МИД ЕС оценила инициативу Белого дома по пошлинам в адрес России.

Глава министерства по иностранным делам и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас назвала озвученный президентом США Дональдом Трампом срок в 50 дней для урегулирования украинского конфликта очень долгим. Такой комментарий иностранная чиновница дала журналистам в Брюсселе. Ее слова приводятся на официальном сайте Еврокомиссии.

С одной стороны, жесткая позиция Трампа в отношении РФ - это положительный момент. С другой стороны, 50 дней - это очень много времени.

Кая Каллас, глава МИД ЕС

Напомним, что 14 июля американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины в размере примерно 100 процентов в отношении России и ее торговых партнеров в том случае, если в течение 50 дней Кремль и Белый дом не придут к договоренностям по мирному урегулированию в региональном кризисе на украинской территории. Иностранный политик также указал, что  администрация приняла решение и дальше передавать оружие и военную технику ВСУ, если Европа будет оплачивать военные поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять представитель НАТО.

Каллас из ЕС предупредила об опасности закрытия Ормузского пролива.

Фото и видео: European Commission

Теги: евросоюз, кая каллас, пошлины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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