Каллас назвала 50 дней для урегулирования на Украине очень долгим сроком

Глава МИД ЕС оценила инициативу Белого дома по пошлинам в адрес России.

Глава министерства по иностранным делам и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас назвала озвученный президентом США Дональдом Трампом срок в 50 дней для урегулирования украинского конфликта очень долгим. Такой комментарий иностранная чиновница дала журналистам в Брюсселе. Ее слова приводятся на официальном сайте Еврокомиссии.

С одной стороны, жесткая позиция Трампа в отношении РФ - это положительный момент. С другой стороны, 50 дней - это очень много времени. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Напомним, что 14 июля американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины в размере примерно 100 процентов в отношении России и ее торговых партнеров в том случае, если в течение 50 дней Кремль и Белый дом не придут к договоренностям по мирному урегулированию в региональном кризисе на украинской территории. Иностранный политик также указал, что администрация приняла решение и дальше передавать оружие и военную технику ВСУ, если Европа будет оплачивать военные поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять представитель НАТО.

Каллас из ЕС предупредила об опасности закрытия Ормузского пролива.

Фото и видео: European Commission