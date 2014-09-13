Каллас из ЕС предупредила об опасности закрытия Ормузского пролива

В ЕС не исключили санкций против Ирана.

Закрытие Ормузского пролива стало бы очень опасным развитием событий на Ближнем Востоке в случае эскалации ситуации между Израилем, США и Ираном. Соответствующее заявление перед западными журналистами во время своего прибытия на рабочую встречу Совета министров по иностранным делам Евросоюза при 27 государствах-членах сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Кая Каллас. Иностранный дипломат не исключила, что коллективный Брюссель вернется к санкционному давлению на Тегеран ради того, чтобы не допустить возобновления ядерной программы страны. Кая Каллас пояснила, что в тексте Совместного всеобъемлющего плана действий у Ирана есть обязательства, сроки выполнения которых приближаются. Дополнительно предусмотрен механизм, который позволяет снова ввести запреты, если не будет улучшения ситуации по ядерной программе, однако пока что ЕС выступает за дипломатическое урегулирование проблемы.

Иранская экономика не очень хорошо работает, и это нехорошо для иранского народа, мы работаем над тем, чтобы Иран не возобновил программу создания ядерного оружия, поскольку все согласны, что Иран не должен его получить. Опасения ответа и эскалации этой войны огромны, особенно в том, что касается закрытия Ормузского пролива Ираном. Это было бы крайне опасно и нехорошо для всех. Кая Каллас, глава МИД ЕС

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Фото и видео: European Commission