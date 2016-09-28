ЕС намерен занять место USAID в странах третьего мира

Кая Каллас назвала приоритетные направления в работе.

Европейский союз намерен хотя бы частично занять место американского Агентства по международному развитию (USAID) в странах третьего мира. Соответствующее заявление перед западными журналистами во время своего прибытия на рабочую встречу заседания совета ЕС при 27 государствах-членах сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Кая Каллас. Иностранный дипломат уведомил СМИ о том, что коллективный Брюссель сосредоточит свое внимание на проектах, направленных на продвижение демократических ценностей и правах человека.

Министры будут обсуждать последствия выхода USAID из проектов помощи развития и где ЕС сможет прийти на замену. Мы не сможем заполнить пустоту, которую оставляют за собой США, но мы сфокусируемся на европейских приоритетах - это демократия, свобода СМИ, такие приоритеты, как права человека и демократия. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Напомним, что 3 февраля 2025 года Вашингтон фактически приостановил деятельность агентства USAID, которое выделяло значительный объем денежных средств на финансирование международных организаций. А 10 марта государственный секретарь Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил аудитории, что вашингтонская администрация по результатам организованной проверки прекратило действие 83 процентов программ профильного ведомства. Взамен США учредит специальный фонд A1OF с бюджетом в 2,9 миллиардов долларов, который призван быстро реагировать на кризисы, активно взаимодействовать с важными международными партнерами, такими как Индия и Иордания, поддерживать необходимые усилия по репатриации, противостоять стратегическим угрозам со стороны ближайших конкурентов, таких как КНР.

Каллас: главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии.

Фото и видео: European Commission