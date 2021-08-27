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Каллас: главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии

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Эстонка также рассказала о работе над 18-м пакетом санкций против России.

Руководители внешнеполитических ведомств Европейского союза намерены отменить экономическое санкционное давление в отношении Сирии. Соответствующее заявление перед западными журналистами во время своего прибытия на рабочую встречу министров иностранных дел при 27 государствах-членах Евросоюза сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Кая Каллас. Иностранная представительница уведомила СМИ  о том, что также участники   сразу после принятия 17-го пакета антироссийских санкций сразу же начнут подготовку 18-го пакета санкций в адрес Москвы. По ее словам, такая деятельность необходима для того, чтобы  российское руководство "зпхотело мира". Она сослалась на информацию, полученную от закрытого доклада со стороны регионального разведывательного подразделения, в тексте которого говорится о том, что санкции коллективного Брюсселя якобы работают.

Мы намерены сегодня отменить экономические санкции против Сирии... Мы сегодня примем 17-й пакет санкций, и сразу начнем разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира.

Кая Каллас, глава МИД ЕС

Каллас не стала отвечать на вопрос о русофобии.

Фото и видео: European Commission

Теги: евросрюз, кая каллас, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии, События на Украине,

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