Эстонка также рассказала о работе над 18-м пакетом санкций против России.

Руководители внешнеполитических ведомств Европейского союза намерены отменить экономическое санкционное давление в отношении Сирии. Соответствующее заявление перед западными журналистами во время своего прибытия на рабочую встречу министров иностранных дел при 27 государствах-членах Евросоюза сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Кая Каллас. Иностранная представительница уведомила СМИ о том, что также участники сразу после принятия 17-го пакета антироссийских санкций сразу же начнут подготовку 18-го пакета санкций в адрес Москвы. По ее словам, такая деятельность необходима для того, чтобы российское руководство "зпхотело мира". Она сослалась на информацию, полученную от закрытого доклада со стороны регионального разведывательного подразделения, в тексте которого говорится о том, что санкции коллективного Брюсселя якобы работают.

Мы намерены сегодня отменить экономические санкции против Сирии... Мы сегодня примем 17-й пакет санкций, и сразу начнем разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Каллас не стала отвечать на вопрос о русофобии.

Фото и видео: European Commission