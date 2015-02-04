Еврокомиссар Шефчович: пошлины в 30% разрушат торговлю ЕС и США

Марош Шефчович оценил письмо, направленном Дональдом Трампом Евросоюзу.

Европейский комиссар Марош Шефчович заявил о том, что американские пошлины в 30 процентов разрушат торговлю между Европейским союзом и Вашингтоном. Соответствующее заявление эксперт сделал журналистам во время своего прибытия на на заседание Совета ЕС по внешней торговле. В коллективном Брюсселе планируют продолжать переговоры с Белым домом до нового установленного вашингтонской администрацией дедлайна - 1 августа. По мнению иностранного специалиста, письмо главы государства Дональда Трампа страны-члены ЕС встретили с разочарованием и сожалением.

Уровень пошлин в 30% или выше блокирует торговлю ЕС и США, делает ее практически невозможной. Марош Шефчович, еврокомиссар

Марош Шефчович пояснил, что переговоры с Вашингтоном о взаимном отказе от пошлин "находятся в продвинутой стадии и очень близки к результату". Однако, если достичь позитивного результата не удастся, Евросоюз готовит взвешенный и сбалансированный ответ Вашингтону.

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Фото: European Commission