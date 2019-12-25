В Будапеште напомнили, как деньги, выделяемые на помощь Украине "сгорели".

Украина и Европейский союз практически проиграли в региональном конфликте, однако странам просто не хватает смелости признать этот факт и взять на себя ответственность за последствия. Соответствующее мнение высказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в утренней программе на местной радиостанции Kossuth. Иностранный политик из Будпешта указал, что на летнем саммите ЕС прочитал в глазах политических лидеров признание того, что киевский режим проиграл.

Россия приближается к победе, а Украина практически проиграла, а вместе с Украиной проиграла и Европа, только ни у кого не хватает смелости признать это и взять ответственность за последствия. Вместо этого они действуют так, как будто можно выиграть, хотя на линии фронта выиграть нельзя. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Ранее венгерский чиновник упоминал о том, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро,. Он добавил, что речь идет о "кошмарной" сумме, так как если бы денежные средства вкладывались в экономическую систему региона, то европейские граждане сейчас могли бы жить гораздо лучше. Политик заметил, что этими деньгами можно было бы "сотворить чудеса", но в результате сбережения просто "сгорели".

Орбан призвал фон дер Ляйен уйти в отставку с поста главы Еврокомиссии.

Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor