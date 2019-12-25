В Венгрии прокомментировали голосование по вотуме недоверия главе ЕК.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку в связи с выдвинутыми против нее обвинениями в коррупции. Голосование по вотуму недоверия главе ЕК состоится в Страсбурге 10 июля. Власти из Будапешта давно выступают с жесткой критикой действующего руководства Европейского союза, включая региональную политику в сфере миграции, украинского конфликта, антироссийского санкционного давления и экономических отношений сообщества с Пекином и Вашингтоном.

Пора уйти. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что поводом для голосования в Европейском парламенте по вопросу о доверии Урсуле фон дер Ляйен в первую очередь послужили выдвинутые против нее обвинения по закупке коллективном Брюсселем не прошедших клинические испытания вакцин от COVID-19 в период пандемии.

Орбан: граждане большинства стран ЕС против приема Украины.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Orban Viktor