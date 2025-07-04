В Венгрии предрекли результаты референдумов о приеме Украины в ЕС, если бы страны Евросоюза решили провести народное голосование.

Граждане большинства стран-членов Европейского союза не поддержали бы присоединение Украины к региональному сообществу в случае проведения голосования по этому вопросу. Соответствующее мнение высказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в утренней программе на местной радиостанции Kossuth. Иностранный политик напомнил слушателям о том, что при участии свыше двух миллионов человек на общенациональном референдуме 95 процентов респондентов высказались против того, чтобы Киев вступил в состав ЕС. Власти из Будапешта будут придерживаться итогов этого голосования в ходе дальнейших переговоров с Брюсселем.

Большинство государств ЕС сказали бы "нет" вступлению Украины. Если мы примем в свой состав Украину, то мы примем конфликт. Присоединение Украины разрушит нашу экономику... Членства Украины не будет, Венгрия это остановила, и они не смогут обойти нас". Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан заметил, что вопрос о расширении Евросоюза может быть решен только на основе консенсуса, поэтому проигнорировать возражения со стороны Будапешта коллективному Брюсселя не удастся.

В НАТО большинство считает, что конфликт с РФ может привести к третьей мировой войне.

Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor