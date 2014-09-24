В НАТО большинство считает, что конфликт с РФ может привести к третьей мировой войне

В Венгрии объяснили угрозу, которую Киев представляет для НАТО.

В НАТО формируется большинство из стран, которое считает, что любой вооруженный конфликт Североатлантического военного альянса с Россией приведет к третьей мировой войне, поэтому такого развития ситуации надо избежать. Соответствующее заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире местного телеканала TV2. Если НАТО вмешается в войну на стороне Украины, возможен риск третьей мировой войны. Европейский политик указал, что если блок примет в свои члены Украину, то будет находиться в постоянном противостоянии с Москвой.

Самое главное, что в НАТО формируется большинство, которое считает, что любой конфликт с Россией может привести нас к третьей мировой войне. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что российское руководством не раз подчеркивало, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, однако наша страна не оставит без внимания действия, потенциально опасные для национальных интересов. При этом Кремль все так же открыт к диалогу с международными представителями, но на равноправной основе. В Москве говорили о том, что коллективный Запад должен отказаться от собственного курса на милитаризацию европейскго региона.

Орбан рассказал, почему Украину не примут в ЕС.

Фото: YouTube / Orban Viktor