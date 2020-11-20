Меркель: ЕС рассчитывает на регистрацию вакцины от COVID-19 в декабре

Канцлер ФРГ рассказала о сроках поставки вакцины от коронавируса в страны ЕС.

Ангела Меркель заявила о том, что Евросоюз рассчитывает на регистрацию вакцины от коронавируса в Европе в декабре или сразу после Нового года. Об этом канцлер Германии рассказала журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам онлайн-саммита ЕС. Чиновница добавила, что последние сведения о разработке препарат вселяют оптимизм.

Еврокомиссия попросила о том, чтобы все страны представили планы вакцинации. Нужно сказать, что новости последних дней касательно разработки вакцины звучат очень обнадеживающе Ангела Меркель, канцлер Германии

Глава правительства ФРГ уточнила, что ЕК ведет переговоры по заключению соглашения о поставках вакцины от COVID-19 "с целым рядом производителей". В список включен концерн BioNTech и Pfizer. Эти компании 9 ноября объявили о промежуточных результатах третьей фазы испытаний препарата. Специалисты намерены произвести до 50 млн доз вакцины в текущем году, а также до 1,3 млрд доз в 2021 году.

Меркель сравнила ситуацию с коронавирусом с эпидемией "испанки" в XX веке.

Видео: YouTube / News Update