Канцлер Германии пообщалась с немецкими студентами.

Ангела Меркель сравнила ситуацию с коронавирусом с эпидемией "испанки" в XX веке. Об этом канцлер Германии сообщила во время онлайн-выступления перед студентами. Трансляция заседания ведется на официальном сайте немецкого правительства. Чиновница объяснила молодежи, что ей пришлось максимально сократить число личных контактов, несмотря на то, что ей не хочется "все время сидеть на карантине". По мнению Меркель, современная молодежь может считать себя "поколением коронавируса". Мировую пандемию она сравнила с масштабами эпидемии "испанского гриппа" в 1918-1919 годах.

Это нечто особое, мы могли бы вполне обойтись без этого, но в истории человечества это периодически случается. Мы должны попытаться справиться с этим, используя имеющиеся средства. Сегодня мы подготовлены лучше, но пандемия остается пандемией Ангела Меркель, канцлер Германии

Чиновница добавила, что в 1918-1919 в мире не было настолько развитой системы вакцинации, а также науке не были известны многие антибиотики.

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