Меркель поздравила Байдена с избранием на пост президента США

По её словам, Байден хорошо знает Европу и Германию.

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента США и подчеркнула, что две страны должны совместно бороться с вызовами современного мира — это пандемия COVID-19, терроризм и экологические проблемы.

Джозеф Байден принесет свой многолетний опыт во внутренней и внешней политике. Ангела Меркель, канцлер Германии

По её словам, Байден хорошо знает Европу и Германию — она помнит встречи и переговоры с избранным президентом США.

Ранее мы писали, что в Германии захотели убрать слово "раса" из конституции.

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