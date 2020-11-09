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Меркель поздравила Байдена с избранием на пост президента США

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По её словам, Байден хорошо знает Европу и Германию.

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента США и подчеркнула, что две страны должны совместно бороться с вызовами современного мира — это пандемия COVID-19, терроризм и экологические проблемы.

Джозеф Байден принесет свой многолетний опыт во внутренней и внешней политике.

Ангела Меркель, канцлер Германии

По её словам, Байден хорошо знает Европу и Германию — она помнит встречи и переговоры с избранным президентом США.

Ранее мы писали, что в Германии захотели убрать слово "раса" из конституции.

Видео: Youtube/Ihr Programm – Bleiben Sie zu Hause!

Теги: байден, германия, меркель, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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