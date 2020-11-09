Меркель поздравила Байдена с избранием на пост президента США

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента США и подчеркнула, что две страны должны совместно бороться с вызовами современного мира — это пандемия COVID-19, терроризм и экологические проблемы.
Джозеф Байден принесет свой многолетний опыт во внутренней и внешней политике.
Ангела Меркель, канцлер Германии
По её словам, Байден хорошо знает Европу и Германию — она помнит встречи и переговоры с избранным президентом США.
Ранее мы писали, что в Германии захотели убрать слово "раса" из конституции.
Видео: Youtube/Ihr Programm – Bleiben Sie zu Hause!
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