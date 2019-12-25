В Германии захотели убрать слово "раса" из конституции. Об этом рассказала министр юстиции страны Кристин Ламбрехт.
Она рассказала, что согласна с тем, что среди людей нед различающихся рас, поэтому термин следует исключить из главного закона страны для борьбы с расизмом.
По словам Ламбрехт, в Конституции ФРГ прописано, что никто не может дискриминироваться по признаку расы.
Однако везде, где говорят о разных расах.
Кристин Ламбрехт, министр юстиции Германии
Она рассказала, что особенно популярна расистская агитация и предрассудки.
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Фото: pixabay.com
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