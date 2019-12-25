В Конституции ФРГ прописано, что никто не может дискриминироваться по признаку расы.

В Германии захотели убрать слово "раса" из конституции. Об этом рассказала министр юстиции страны Кристин Ламбрехт.

Она рассказала, что согласна с тем, что среди людей нед различающихся рас, поэтому термин следует исключить из главного закона страны для борьбы с расизмом.

По словам Ламбрехт, в Конституции ФРГ прописано, что никто не может дискриминироваться по признаку расы.

Однако везде, где говорят о разных расах. Кристин Ламбрехт, министр юстиции Германии

Она рассказала, что особенно популярна расистская агитация и предрассудки.

Ранее Меркель в связи с атаками в Вене назвала исламский терроризм общим врагом для всех.

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