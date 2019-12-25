Официальные лица ФРГ прокомментировали теракт в Австрии.

Ангела Меркель в связи с атаками в Вене назвала исламский терроризм общим врагом для всех. Слова канцлера Германии в собственном Twitter-аккаунте привел официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт. Чиновник прокомментировал трагедию, которая произошла накануне в столице Австрии. В результате атаки террористов в нескольких точках погибли четверо человек, есть тяжело пострадавшие.

Исламский терроризм - наш общий враг. Борьба против этих убийц и их подстрекателей - наша общая борьба заявление Ангелы Меркель

Канцлер также выразила соболезнования родным погибших. Она пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что страны не могут поддаваться ненависти, которая направлена на разделение общества.

МИД Великобритании заявил о готовности помочь Австрии в связи с терактом в Вене.

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