Меркель заявила о планах закрыть в ЕС горнолыжные курорты

В ФРГ уточнили, что многие страны могут отказаться от данной инициативы.

Ангела Меркель заявила о планах добиваться закрытия в Евросоюзе горнолыжных курортов предстоящей зимой. Об этом канцлер Германии сообщила в рамках выступления в местном бундестаге. Чиновница добавила, что некоторые страны вряд ли согласятся на предложение ФРГ. В списке таких государств Меркель назвала Австрию.

Приближается лыжный сезон. Мы будем стараться договориться в Европе о возможности закрытия всех горнолыжных комплексов... сожалению, когда слышишь заявления австрийской стороны, понимаешь, что этого просто так не добиться, но мы попытаемся еще раз Ангела Меркель, канцлер Германии

По словам Меркель, ограничения на территории ФРГ останутся скорее всего до января. В Германии надеются, что смогут получить первые дозы вакцины от коронавируса еще до Рождества.

Меркель сообщила о продлении ограниченного локдауна в Германии.