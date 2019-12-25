В магазине на Садовой грабитель разбил банки с кофе и бутылки с алкоголем

Применив насилие к охраннику, мужчина собирался скрыться.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего приезжего. Ему вменяют ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ, рассказали 15 июля в надзорном ведомстве.

В мае обвиняемый, находясь в магазине на Садовой улице, хотел похитить три банки кофе, две бутылки алкоголя и четыре упаковки шампуня. Товар злоумышленник сложил себе в рюкзак и прошел мимо кассы, однако его заметили сотрудники и остановили. Применив насилие к охраннику, мужчина собирался скрыться. В ходе потасовки все упало, материальный ущерб составил 4,4 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV