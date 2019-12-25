В школе Красногвардейского района установили монумент матерям блокадных детей

Петербург увековечил память женщин, укрывших детей от немецкой авиации.

В Красногвардейском районе Петербурга открыли памятник женщинам, которые спасали детей во время блокады Ленинграда. Скульптурную композицию "Всем матерям, сохранившим жизни детям блокадного Ленинграда" установили на территории школы № 191. Церемонию приурочили к Году единства народов России.

Монумент посвящен женщинам разных национальностей, проявившим милосердие и помогавшим детям в годы Великой Отечественной войны. Как отметил глава Красногвардейского района Андрей Хорт, композиция стала новым прочтением памятника "Матери-черкешенке", установленного в 2010 году в ауле Бесленей Карачаево-Черкесии.

В августе 1942 года жители аула укрыли 32 воспитанников ленинградских детских домов, эшелон с которыми попал под удар немецкой авиации. Местные семьи предоставили детям кров и дали им новые имена, чтобы защитить от преследований нацистов.

В районной администрации подчеркнули, что история стала примером взаимопомощи и единства народов. Дополнительную информацию о событиях разместили на стендах за скульптурной композицией.

В церемонии открытия участвовала делегация из Карачаево-Черкесии. Среди гостей были потомки спасенных воспитанников ленинградских детских домов и жители аула Бесленей, непосредственно участвовавшие в тех событиях.

Акция "Свеча памяти" на Дворцовой: петербуржцы зажгли 120 тыс. свечей в память о начале войны.

Фото: Piter.tv