Карл Бушби прошел 48 тысяч километров пешком и вернулся домой спустя 28 лет

Англичанин пересек несколько континентов и завершил кругосветку спустя 28 лет.

Англичанин Карл Бушби завершил кругосветную экспедицию "Голиаф", которая продолжалась 28 лет. За это время он преодолел пешком около 48 тыс. километров и вернулся в родной город Халл на севере Англии. Последние километры путешественник прошел до дома матери, которая вышла встретить сына. Их встречу сопровождали аплодисменты местных жителей.

Экспедиция началась 1 ноября 1998 года. Тогда Бушби было 29 лет, сейчас ему 57. Перед стартом он установил для себя два правила: не пользоваться транспортом и не возвращаться домой до завершения маршрута, даже если за время путешествия умрут близкие или друзья.

Из Чили путешественник направился через Центральную Америку, США и Канаду к Берингову морю. Затем его маршрут пролегал через Россию. Чтобы обойти зону конфликта на Украине, Бушби провел 31 день в плавании через Каспийское море. После этого он пересек Европу, а в октябре переплыл Ла-Манш.

Как сообщает CBS News, экспедиция неоднократно прерывалась на несколько месяцев и даже лет. Причинами становились болезни путешественника, визовые ограничения в России и необходимость преодолевать крупные водные преграды. Во время пути Бушби также сталкивался с опасностями: вооруженными группировками в Дарьенском пробеле в Южной Америке, тюремным заключением в Панаме и белым медведем в Сибири.

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