"Шанхайские драконы" обыграли "Северсталь" на домашнем льду в Петербурге

Петербургские "драконы" забросили три шайбы и поднялись на третье место Запада.

"Шанхайские драконы" одержали победу над череповецкой "Северсталью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на домашней арене петербургского клуба и завершилась со счетом 3:1.

Первый период команды провели без заброшенных шайб. Во второй двадцатиминутке хозяева открыли счет, а в заключительном отрезке увеличили преимущество. В итоге по периодам счет составил 0:0, 1:0 и 2:1.

Дубль в составе победителей оформил Дмитрий Яшкин. Еще одну шайбу забросил Михаил Котляревский. Единственный гол "Северстали" на счету Томаса Грегуара.

После этой игры "Шанхайские драконы" набрали 30 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Западной конференции. У череповецкой команды осталось 26 баллов, она занимает шестую строчку.

Следующий матч петербургский клуб проведет 5 ноября против московского "Динамо". В тот же день "Северсталь" сыграет на выезде с хоккейным клубом "Сочи".

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

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