Мигрантам могут запретить работать по патенту в такси и доставке до 2027 года

Смольный предложил сохранить ограничения для трудовых мигрантов еще на год.

Власти Санкт-Петербурга планируют продлить до 2027 года запрет на работу иностранных граждан по патенту в ряде отраслей. Ограничения предлагают сохранить для такси, курьерской доставки, розничной торговли, салонов красоты и фитнес-клубов. Проект постановления правительства города опубликовали на портале антикоррупционной экспертизы 3 ноября.

Ранее Смольный сообщал о намерении продлить ограничения для таксистов и курьеров еще на год. Однако впоследствии перечень сфер, в которых не смогут работать мигранты с патентами, расширили.

Председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Василий Пониделко ранее отмечал, что действующий запрет установлен до 15 декабря. По его словам, решение о дальнейшем продлении ограничений планировали принимать с учетом реакции представителей бизнеса.

Ранее на Piter.TV: такси на электричестве могут получить новые привилегии в Петербурге.

Фото: Piter.TV