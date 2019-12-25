Незаконный вылов рыбы пресекли на особо охраняемой территории Ленобласти

В заказнике "Весенний" в Ленобласти задержали браконьеров с сетями.

В Ленинградской области инспекторы пресекли незаконный вылов рыбы на территории заказника "Весенний". Нарушителей обнаружили во время совместной операции Дирекции особо охраняемых природных территорий, полиции и регионального Комитета по животному миру.

Браконьеры находились в акватории охраняемой территории и использовали запрещенные орудия лова. У них изъяли рыболовные сети и улов, после чего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В мероприятии участвовали инспекторы Дирекции ООПТ Ленинградской области, сотрудники полиции на водном транспорте ОМВД России по Выборгскому району и представители Комитета по животному миру. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции ООПТ.

В ведомстве напомнили, что за незаконную добычу водных биоресурсов предусмотрена административная или уголовная ответственность. В зависимости от обстоятельств нарушения виновным может грозить лишение свободы.

Государственные инспекторы ООПТ вправе в установленном законом порядке досматривать транспорт и личные вещи, изымать незаконно добытую продукцию и орудия правонарушения. Также они могут привлекать к проверкам сотрудников полиции и других надзорных органов.

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Фото: Magnific