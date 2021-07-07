Россельхознадзор оштрафовал владельца зоопарка "Ранчо Хрюнчо" за работу без лицензии

Аналогичные проблемы сотрудники Управления выявили месяцем ранее у другого коммерсанта – ИП Л.Л. Шайнского, владеющего зоопарком "Пигги Плэйс".

В среду, 29 июня, Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора привлекло индивидуального предпринимателя Т.С. Таболкину к административной ответственности и назначило штраф в размере 40 000 рублей. В мае текущего года специалисты ведомства провели выездную проверку деятельности контактного зоопарка "Ранчо Хрюнчо", расположенного в Петербурге.

В ходе мероприятия были зафиксированы грубые нарушения, такие как отсутствие обязательной лицензии на содержание и использование животных, необорудованные места для сбора и хранения биологических отходов и отсутствие сопроводительной документации на перемещение животных по территории учреждения. Данные факты квалифицированы как нарушение Федерального закона № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными...", правил использования животных в культурно-зрелищных целях, а также ветеринарных правил оформления документов (ВСД). На основании этого в отношении ИП было возбуждено административное дело сразу по нескольким статьям КоАП РФ (ч. 1, 2 ст. 8.53, ч. 1 ст. 10.6, ч. 1 ст. 10.8), итогом которого стал штраф.

Стоит отметить, что аналогичные проблемы сотрудники Управления выявили месяцем ранее у другого коммерсанта — ИП Л.Л. Шайнского, владеющего зоопарком "Пигги Плэйс". Ему выдано официальное предписание об устранении нарушений, и в его отношении также возбуждено административное производство.

Пресс-служба Управления напоминает всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, содержащим зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы, о необходимости обязательного прохождения процедуры лицензирования согласно закону от 27.12.2018 № 498-ФЗ.

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Фото: Magnific (byrdyak)