Миллионы петербуржцев ежегодно перебираются на дачи в Ленинградскую область

Более 2,5 млн жителей Санкт-Петербурга ежегодно отправляются на дачи в Ленинградскую область. Об этом 3 ноября сообщил губернатор Александр Беглов во время заседания Законодательного собрания.
По словам главы города, Петербург и Ленобласть формируют единую агломерацию и активно взаимодействуют. В дачный сезон за город выезжают миллионы петербуржцев, при этом около 250 тысяч семей из Северной столицы живут в садоводствах на протяжении всего года.
Беглов отметил, что городским властям важно создавать комфортные условия для жителей не только в Петербурге, но и на их загородных участках.
Ранее сообщалось, что петербуржцы оказались привязаны к дачам больше, чем москвичи.
Фото: Piter.TV
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