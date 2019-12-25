Миллионы петербуржцев ежегодно перебираются на дачи в Ленинградскую область

Более 250 тысяч петербургских семей не возвращаются с дач даже зимой.

Более 2,5 млн жителей Санкт-Петербурга ежегодно отправляются на дачи в Ленинградскую область. Об этом 3 ноября сообщил губернатор Александр Беглов во время заседания Законодательного собрания.

По словам главы города, Петербург и Ленобласть формируют единую агломерацию и активно взаимодействуют. В дачный сезон за город выезжают миллионы петербуржцев, при этом около 250 тысяч семей из Северной столицы живут в садоводствах на протяжении всего года.

Беглов отметил, что городским властям важно создавать комфортные условия для жителей не только в Петербурге, но и на их загородных участках.

Ранее сообщалось, что петербуржцы оказались привязаны к дачам больше, чем москвичи.

Фото: Piter.TV