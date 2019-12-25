С 3 ноября в России расширили основания для выдворения мигрантов

МВД вдвое расширило список нарушений, за которые иностранцев выдворят из России.

В России вдвое увеличили перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам может грозить выдворение из страны. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу 3 ноября. Об этом сообщила миграционная служба МВД России в своем канале в Max.

После поправок общее количество статей КоАП, предусматривающих административное выдворение иностранцев, достигло 45. В обновленный список включили мелкое хулиганство, нарушение правил проведения публичных мероприятий, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и дискредитацию Вооруженных сил России.

Кроме того, расширился перечень правонарушений, при которых выдворение нельзя заменить другим видом наказания. В их числе — незаконный оборот наркотиков.

Изменения также предусматривают повышение минимальных и максимальных размеров штрафов для физических лиц за нарушения миграционного законодательства.

В МВД пояснили, что новые меры направлены на ускорение процедуры выдворения иностранных граждан, представляющих угрозу общественной безопасности.

Ранее мы сообщали, что с 2027 года мигранты будут платить в России налог за неработающих членов семьи.

Фото: Piter.tv