С 3 ноября в России расширили основания для выдворения мигрантов

В России вдвое увеличили перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам может грозить выдворение из страны. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу 3 ноября. Об этом сообщила миграционная служба МВД России в своем канале в Max.
После поправок общее количество статей КоАП, предусматривающих административное выдворение иностранцев, достигло 45. В обновленный список включили мелкое хулиганство, нарушение правил проведения публичных мероприятий, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и дискредитацию Вооруженных сил России.
Кроме того, расширился перечень правонарушений, при которых выдворение нельзя заменить другим видом наказания. В их числе — незаконный оборот наркотиков.
Изменения также предусматривают повышение минимальных и максимальных размеров штрафов для физических лиц за нарушения миграционного законодательства.
В МВД пояснили, что новые меры направлены на ускорение процедуры выдворения иностранных граждан, представляющих угрозу общественной безопасности.
Ранее мы сообщали, что с 2027 года мигранты будут платить в России налог за неработающих членов семьи.
Фото: Piter.tv
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