Александр Беглов наградил 55 петербуржцев в актовом зале Смольного

Педагогам Петербурга присвоили почетные звания за профессиональные заслуги.

В Смольном состоялась церемония вручения государственных наград 55 жителям Санкт-Петербурга. Награды горожанам передал губернатор Александр Беглов. Среди отмеченных — представители медицинской сферы, правоохранительных органов, силовых ведомств, образования, культуры и государственных учреждений.

Отдельные награды получили руководители колледжей и школ, преподаватели, а также педагоги дополнительного образования. Им присвоили почетные звания "Заслуженный работник просвещения Санкт-Петербурга" и "Заслуженный работник профессионального образования".

Директор Инженерно-технологической школы № 777 Вера Князева отметила, что присвоенное ей звание стало признанием не только ее личной работы, но и вклада коллег, учеников и семьи. Она также подчеркнула внимание городских властей к развитию системы образования.

Директор Морской технической академии имени адмирала Д. Н. Сенявина Виктор Никитин рассказал о преобразованиях в сфере профессионального обучения. По его словам, в городе создают новые учебные полигоны и производственные площадки на базе образовательных учреждений, а также обновляют материально-техническую базу и ремонтируют корпуса.

Всего награды получили 55 человек. В их числе были и иностранные граждане, отмеченные за вклад в развитие международного сотрудничества. Кроме того, знак "Отличник финансовой работы" вручили сотрудникам нескольких банков и университетов.

В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Фото: Piter.tv