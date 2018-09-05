  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:31
90
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Лондоне прошли акции протеста против расширения полномочий правительства

0 0

В акции протеста приняли участие около двух тысяч человек.

В ходе субботних акций протеста в Лондоне были задержаны более двадцати человек, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сообщения Скотланд-Ярда. Митингующие выступали против законопроекта, который предусматривает расширение полномочий полиции при разгоне манифестаций.

В ведомстве отметили, что большинство протестующих соблюдали правила, но некоторые люди отказывались реагировать на просьбы сотрудников правопорядка. В результате их действий пришлось произвести задержания.

Согласно данным Скотланд-Ярда, двадцать шесть демонстрантов были задержаны. У одного из задержанных полиция изъяла холодное оружие.

На данный момент 26 человек были задержаны в связи с различными правонарушениями, включая нападение на полицейских и нарушение правил мирного протеста. В одном случае женщина была задержана по подозрению во владении оружием после того, как был обнаружен нож.

из сообщения Скотланд-Ярда

По предварительной оценке, в акции протеста в центре Лондона приняли участие около двух тысяч человек. Десять сотрудников полиции получили травмы при столкновении с протестующими.

Ранее Германия отклонила протест экологов по строительству "Северного потока-2".

Видео: Youtube/AFP News Agency

Теги: акция протеста в лондоне, беспорядки в лондоне, полиция лондона, скотланд-ярд
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии