Германия отклонила протест экологов по строительству "Северного потока-2"

В начале 2021 года протест выразили две природоохранные организации.

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии отклонило протест двух природоохранных организаций, которые требовали отозвать разрешения на прокладку трубопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ведомство.

В начале 2021 года Deutsche Umwelthilfe и союз защиты природы NABU выразили протест немецкому регулятору, который позволил строительство газопровода в экономической зоне ФРГ в Балтийском море.

После оценки сомнений, выраженных в протестах (заявителей), и новой всеобъемлющей экологической и природоохранной проверки выданное ранее разрешение остается законным. из сообщения Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии Германии

По информации компании-оператора, на сегодняшний день уже проложено более 2339 километров труб. Реализация проекта составляет 95%.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" прокладывают от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года, а уже через год строительство было возобновлено.

Ранее США заявили о новых санкциях против "Северного потока-2".

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