В Армении временно приостановили поставки газа из России
Сегодня, 9:57
100
В Армении временно приостановили поставки газа из России

Подачу газа возобновят утром 23 августа.

В Армении временно приостановили поставки газа из России. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Газпром Армения".

Отмечается, что подачу газа приостановили в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии. Речь идет о транзитном магистральном газопроводе  "Красный Мост - Севкар - Берд".

Подачу газа возобновят утром 23 августа. При этом газоснабжение в Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок из Ирана.

Фото: pxhere.com

Теги: армения, газопровод, поставки газа, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

