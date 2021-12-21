Подачу газа возобновят утром 23 августа.

В Армении временно приостановили поставки газа из России. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Газпром Армения".

Отмечается, что подачу газа приостановили в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии. Речь идет о транзитном магистральном газопроводе "Красный Мост - Севкар - Берд".

Подачу газа возобновят утром 23 августа. При этом газоснабжение в Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок из Ирана.

Фото: pxhere.com