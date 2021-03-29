США заявили о новы санкция против "Северного потока-2"

Энтони Блинкен считает строительство газопровода "плохой идеей"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности наращивать санкции против строительства газопровода "Северный поток-2". По его словам, строительство новой магистрали является "плохой идеей", сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Блинкен утверждает, что газопровод является источником разногласий между США и ФРГ. Но, несмотря на них, отношения между странами идут в положительном направлении. Говоря об отношениях с РФ, чиновник заявил, что против Москвы последуют новые санкции.

Очень плохо что газопровод является источником разногласий. Но, несмотря на эти разногласия, это не умаляет того факта, что практически во всех других областях мы работаем более тесно, чем когда бы то ни было. Энтони Блинкен для CNN

Ранее в исправительном учреждении США заключенные взяли в заложники надзирателя.

Видео: YouTube / CNN