В исправительном учреждении США заключенные взяли в заложники надзирателя

Заключенные связали надзирателя и отобрали у него ключи.

Заключенные взяли в заложники надзирателя исправительного учреждения в Оклахоме, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал Fox News. Нападение совершили, когда сотрудник доставлял лекарства заключенным.

Надзирателя связали и отобрали ключи.

На видео, которые опубликовал телеканал Fox News, можно услышать, как один из заключенных жалуется, что не имеет возможности сходить в душ. Ему отвечают, что захваченный заложник не имеет никакого отношения к этому.

Fox News также сообщает, что во время инцидента в учреждении все заключенные были заблокированы в камерах.

Один из заключенных, который удерживал в заложниках сотрудника исправительного учреждения, был застрелен сотрудниками полиции. Сам надзиратель был доставлен в больницу.

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Видео: Youtube/KHOU 11