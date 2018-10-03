Хаматова и Ахеджакова обратились к главе ФСИН из-за здоровья Навального

Письмо также получит генпрокурор и уполномоченный по правам человека в РФ.

Чулпан Хаматова и Лия Ахеджакова обратились к главе ФСИН из-за здоровья Алексея Навального. Вместе с ними документ к Александру Калашникову, генеральному прокурору Игорю Краснову и омбудсмену по правам человека Татьяне Москальковой подписали более 150 журналистов, правозащитников, деятелей искусства и культуры. Они попросили власти обратить внимание на ухудшение состояния здоровья фигуранта "дела Ив Роше", который сейчас отбывает срок заключения во Владимирской области.

Мы просим вас и требуем принять все меры к созданию для Алексея Навального нормальных, не угрожающих его здоровью и жизни условий содержания в колонии, а также обеспечить законный и своевременный доступ к нему его адвокатов. текст сообщения, переданный Зоей Световой из "МБХ Медиа"

Известно, что в числе подписавшихся также значится режиссер Андрей Звягинцев, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и руководитель "Медиазоны" Сергей Смирнов. Они обратили внимание ФСИн на то, что к моменту возвращения в РФ Навальный не до конца прошел реабилитацию.

Глава Василеостровского УМВД ушел на пенсию после истории с отравлением Навального.

Фото: Telegram/BAZA