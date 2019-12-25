В СМИ рассказали, что заключенного ИК-7 избили, когда тот находился на лечении.

В Саратовской области расследуют насилие над заключенным в тюремной больнице. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на собственный источник. По данным СМИ, следственный комитет возбудил уголовное дело из-за того, что "активисты" СИЗО по региону избивали заключенного ИК-7 Александра Веселова. В тот момент пострадавший находился в госпитале на лечении.

Напали на меня, завалили на пол, начали душить, угрожать и избивать. Доставали свои половые органы и угрожали насилием, говорили — сейчас мы тебя изнасилуем и убьем, у нас в этом учреждении все схвачено. Александр Веселов, заключенный ИК-7

Пострадавший рассказал, что его заставили подписать документ о том, что он не имеет претензий к медицинскому персоналу и администрации учреждения.

Подозреваемому в убийстве мальчика под Саратовом предъявили обвинение.

Фото: Piter.tv