В Саратовской области подростков отправили в колонию за насилие над девочкой

Фигуранты расследования не признали вину в преступлении.

В Саратовской области подростков отправили в колонию за сексуальное насилие над девочкой. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по региону. В надзорном ведомстве пояснили, что судебная инстанция вынесла вердикт трем несовершеннолетним, которые издевались над 11-летней школьницей, находившейся в беспомощном состоянии.

Подсудимых в возрасте 14, 15 и 16 лет признали виновными по статье 132 УК РФ. Их осудили на сроки от трех до 3,5 лет лишения свободы в воспитательной колонии. пресс-служба СК РФ по региону

По данным следствия, преступление совершено в сентябре 2020 года, когда компания из трех подростков и двух малолетних девочек прогуливалась в Аткарске. Одна из девочек предложила пойти в заброшенный дом. Пострадавшую заманили туда обманом. Отметим, что молодые люди не признали вину.

В СК Нижегородской области допрашивают подозреваемого в убийстве семьи из 4-х человек.

Фото: Piter.tv