Сожителю матери погибшего мальчика выберут меру пресечения.

В Саратовской области задержан подозреваемый в убийстве 5-летнего мальчика. Об этом сообщили на YouTube-канале представители Следственного комитета России. По данным надзорного ведомства, продолжается расследования уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Трагедия произошла в городе Вольске, где погиб пятилетний ребенок. Тело жертвы следователи обнаружили около 05:30 часов утра 1 марта по улице Краснооктябрьской. Погибший лежал около магазина.

В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативных мероприятий получены сведения о лице, причастном к совершению в отношении ребенка противоправного деяния. заявление СК РФ по региону

В настоящее время в преступлении подозревается 38-летний местный житель. Мужчина сожительствовал с матерью погибшего ребенка. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Еще два человека задержаны по подозрению в убийстве семьи под Нижним Новгородом.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России