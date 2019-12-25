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СК возбудил уголовное дело после убийства матерью двоих детей в Воронеже
Сегодня, 14:59
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lesjasap

СК возбудил уголовное дело после убийства матерью двоих детей в Воронеже

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Ранее пострадавшая семья не состояла на профилактическом учете.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после убийства матерью двоих детей в Воронеже. Об этом сообщили представители прокуратуры по региону. По данным надзорного ведомства, о преступлении сообщил местный житель, который в своей квартире нашел тела супруги и двух детей (дочери и несовершеннолетнего сына).

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося беспомощном состоянии"). Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой области.

пресс-служба прокуратуры Воронежской области

Известно, что трагедия произошла в Советском районе Воронежа. Полиция уточнила, что на телах погибших были зафиксированы признаки насильственной смерти. Ранее семья не состояла на профилактическом учете.

В Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы "МКУ".

Фото: Telegram/LifeShot

Теги: воронеж, регионы, следственный комитет, убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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