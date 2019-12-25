СК возбудил уголовное дело после убийства матерью двоих детей в Воронеже

Ранее пострадавшая семья не состояла на профилактическом учете.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после убийства матерью двоих детей в Воронеже. Об этом сообщили представители прокуратуры по региону. По данным надзорного ведомства, о преступлении сообщил местный житель, который в своей квартире нашел тела супруги и двух детей (дочери и несовершеннолетнего сына).

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося беспомощном состоянии"). Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой области. пресс-служба прокуратуры Воронежской области

Известно, что трагедия произошла в Советском районе Воронежа. Полиция уточнила, что на телах погибших были зафиксированы признаки насильственной смерти. Ранее семья не состояла на профилактическом учете.

В Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы "МКУ".

Фото: Telegram/LifeShot