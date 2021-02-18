В Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы "МКУ"

У экстремистов нашли националистическую символику, оружие и запрещенную литературу.

В Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы. Об этом рассказали представители Следственного комитета РФ и ФСБ. Оперативники изъяли у подозреваемых экстремистскую литературу и холодное оружие, националистическая символика и средства связи.

Пресечена деятельность сторонников молодежной радикальной группы, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств пресс-служба СК РФ

Известно, что в гараже одного из задержанных найден предмет, напоминающий минометную мину времен ВОВ. Сейчас находка отправлена на экспертизу. В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по статьям за возбуждение ненависти, умышленному причинению легкого вреда из хулиганских побуждений.

ФСБ задержала экстремистов, планировавших теракты на Северном Кавказе.

Видео: Telegram / ОПЕР Слил