ФСБ задержала экстремистов, планировавших теракты на Северном Кавказе

Десять радикалов уже помещены под стражу.

ФСБ России задержала экстремистов, планировавших теракты на Северном Кавказе. Об этом журналистам сообщили представители Центра общественных связей. По данным силового ведомства, в четырех регионах страны №Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области) выявлено 19 экстремистов, которые планировали устроить теракты.

Пресечена деятельность "Ат-Такфир валь-Хиджра" (террористическая организация, запрещенная в РФ), идеология которой дает теологическое обоснование в отношении неверных, в том числе мусульман, а также необходимости создания халифата сообщение ЦОС ФСБ

Силовики уточнили, что также экстремисты занимались привлечением на свою сторону новых сторонников и пропагандой идеологии. В ходе обысков оперативники нашли 40 экземпляров запрещенной литературы, тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывными устройствам. Боевики также хранили "пояс смертника" с поражающими элементами. Задержанным предъявлены обвинения по части 1, 1.1 и 2 статьи 282.2 УК РФ. В настоящее время десять организаторов и активистов радикального движения арестованы.

Силовики с дубинками и щитами устроили игру в уличные беспорядки со школьниками.

Фото: Piter.tv