В школе Нижневартовска прошел "Урок мужества".

Силовики с дубинками и щитами устроили игру в уличные беспорядки со школьниками. Об этом сообщил телеканал Ханты-Мансийского автономного округа. По данным журналистов, урок с представителями силового ведомства проведен в учебном заведении под номером 42 в городе Нижневартовске. Мероприятие под названием "Урок мужества" состоялось в спортзале.

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На опубликованных кадрах видно, что силовики выстраиваются в шеренгу и прикрываются щитами. После этого школьники начинают кидать в них мячи. Спустя несколько секунд силовики выбегают из укрытия и хватают одного из "активистов". Человек в форме играл роль провокатора. На следующем кадре силовики показывают детям выпад с ударом ногой и дубинкой.

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Видео: ВК/Телеканал Мегаполис