ФСБ задержала финансистов ИГ в Татарстане и Крыму

Операция проводилась при взаимодействии с Росфинмониторингом.

ФСБ России задержала финансистов ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России) в Татарстане и Крыму. Об этом журналистам заявили представители Центра общественных связей силового ведомства. Известно, что операция проводилась в сотрудничестве с Росфинмониторингом.

Пресечена в Республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к организации финансирования международной террористической организации ЦОС ФСБ

В ФСБ уточнили, что группа граждан РФ с 2015 по 2019 года через социальные сети под видом благотворительной помощи проводила сбор денежных средств, которые дальше шли переводом за границу на нужды боевиков. Во время обысков у подозреваемых силовики нашли средства связи, компьютеры, носители информации и другие предметы, имеющие отношение к незаконной деятельности.

В отношении финансистов террористов возбуждены уголовные дела по части 1.1 и части 4 статьи 205.1.

В Новосибирске и Томске задержали членов террористической ячейки.

Фото: Piter.tv