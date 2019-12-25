  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Новосибирске и Томске задержали членов террористической ячейки
Сегодня, 8:12
93
matveyvn

В Новосибирске и Томске задержали членов террористической ячейки

0 0

Задержанные были причастны к финансированию ячейки.

В Новосибирске и Томске задержали членов террористической ячейки, запрещённой в России. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Новосибирской области.

Известно, что задержанные были причастны к финансированию ячейки.

Пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Катиба Таухид валь — Джихад" (запрещена в Российской Федерации).

цитата из сообщения пресс-службы управления ФСБ по Новосибирской области

Уголовные дела о содействии террористической деятельности возбуждены в отношении выходца из одной из стран ближнего зарубежья и россиянина. Следствие считает, что фигуранты регулярно переводили деньги на нужны террористов.

Ранее были задержаны двое участников нападения на российских военнослужащих в 1999 году в Дагестане.

Фото: pixabay.com

Теги: новосибирск, томск, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии