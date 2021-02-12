Пойманы члены банды Шамиля Басаева Ахмет Терекбаев и Арифулла Авезов.

Задержаны двое участников нападения на российских военнослужащих в 1999 году в Дагестане. Об этом рассказали представители Центра общественных связей ФСБ России. По данным силового ведомства, операция проводилась в сотрудничестве с МВД и Росгвардией. По делу подозреваются граждане Ахмет Терекбаев и Арифулла Авезов. В ФСБ рассказали, что получены неопровержимые доказательства причастности этих лиц к преступлению.

Они доставлены к следователям для предъявления обвинения по ст. 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащих") УК РФ ЦОС ФСБ

Предположительно, в середине июля 1999 года подозреваемые вступили в банду Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Следствие считает, что с 7 по 24 августа 1999 года они вооружились гранатами и взрывными устройствами (не менее 1000 единиц). В Следственном комитете уточнили, что боевики активно принимали участие в мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ. В результате обстрела жертвами в Ботлихском районе стали 33 человека. Еще 34 гражданина пострадали.

Боевиков из банды Басаева отдали под суд за нападение на российских военных.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

Telegram / ОПЕР Слил